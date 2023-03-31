2023/03/31 | 14:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض، الجمعة، المقر الرئيسي لحزب "الجيد" في إسطنبول بتركيا لهجوم شنه مسلحون مجهولون، وفقا لما أفادت مراسلة قناة الحرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا.. إطلاق نار على مقر حزب معارض) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا.. إطلاق نار على مقر حزب معارض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).