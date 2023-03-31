2023/03/31 | 14:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يؤكد خبراء أن الصيام الصحي يبدأ من السحور.وعلى الرغم من أن الكثيرين يتخطونه بسبب صعوبة الاستيقاظ، إلا أن البعض يلتزم به لما له من فوائد على صحة الصائم.ومن أجل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لضمان الشبع والنشاط..



أطعمة صحية يجب تناولها في السحور المركز الخبري الوطني.

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