الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد مستشاريه بسوريا

2023/03/31 | 14:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، مقتل أحد مستشاريه في هجمات إسرائيلية استهدفت ضواحي العاصمة السورية دمشق فجرا.وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري، في بيان تابعه / المركز الخبري الوطني/، أن […]

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