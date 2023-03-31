2023/03/31 | 14:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Nx9BF71r-uw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ خميس الخنجر: لن نتنازل عن إخراج المعتقلين الأبرياء من السجون وحل ملف المختفين قسرا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشيخ خميس الخنجر: لن نتنازل عن إخراج المعتقلين الأبرياء من السجون وحل ملف المختفين قسرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).