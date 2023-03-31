تاريخه يعود للعصر العباسي.. استياء من تحوّل جامع مرجان الأثري بالعراق إلى مكب نفايات

2023/03/31 | 14:25 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجّت منصات التواصل الاجتماعي في العراق بعبارات الغضب والاستياء، إثر تداول صورة صادمة توثق تحوّل جامع "مرجان" الأثري إلى مكب للنفايات، إذ يعود تاريخ بناء الجامع إلى العصر العباسي.

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