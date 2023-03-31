شركة نفطية أخرى تنضم لركب الإغلاق للحقول في كردستان

2023/03/31 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

أعلنت شركة غولف كي ستون النفطية العاملة في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، إيقاف عمل اخر الإباء في الحقول النفطية التي تتولى مسؤوليتها داخل الإقليم عملا بقرار الحكومة العراقية إيقاف تصدير النفط من الإقليم عقب قرار المحكمة الدولية في باريس.

وقالت الشركة بحسب ما أوردت بلومبيرغ وترجمت (بغداد اليوم)، انها "أوقفت العمل كليا في حقول شيخان بينما يستمر العمل على نقل النفط المتبقي الى المخازن خلال الأسبوعين القادمين، متوقعة ان يكون الاغلاق "مؤقتا" بحسب وصفها.

واكدت أن "إيقاف انتاج شركة غولف كي ستون، احد اكبر الشركات العاملة في الإقليم انتاجها، قاد الى "تدهور " في الازمة بين الإقليم والمركز"، مشيرة الى ان "الطرفين سيعقدان اجتماعات موسعة الأسبوع القادم لبحث الازمة، الامر الذي قالت انه قد يقود الى إعادة اطلاق 400 الف برميل من صادرات النفط الى الأسواق مرة أخرى".

وأوضحت أن "اخر عمليات اغلاق الحقول اثبتت ان القرار الحكومي مستمر بالتطبيق مما قاد الى زيادة القلق حول سلامة صادرات النفط للأسواق العالمية بحسب الشبكة، والتي اكدت أيضا ان أسعار النفط شهدت ارتفاعا اخر اليوم وصل معه سعر برميل النفط الى 79 دولار".

وتابعت أن "استمرار التوقعات بارتفاع الأسعار دفع الحكومة الامريكية الى "حث بغداد واربيل " على حل الخلافات العالقة حول تصدير النفط في اسرع وقت ممكن، الحكومة العراقية من جانبها، اكدت لواشنطن بحسب الشبكة، أن "حل الازمة في ملعب حكومة أربيل الان"، موضحةً أن "الخروج من الانغلاق الحالي هو بيد حكومة الإقليم، عليها ان تقبل بتسليم إدارة تصدير نفطها الى شركة سومو".

الخبير في شؤون الطاقة لمركز ايرنجي اسبكت ريتشارد برونز، اكد للشبكة "لقد راينا سابقا هذه الاحكام، هناك فرصة منطقية لتوصل الطرفين الى نوع من الصفقة تعيد تصدير النفط عبر الانابيب التركية بوقت قد يكون اقرب مما نتوقع"، بحسب وصفه.

قرار الاغلاق قاد أيضا الى فقدان شركة غولف كي ستون 17% من قيمة اسمهما، فيما تراجعت اسهم شركة دي ان او النرويجية بنحو 5.6%.

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