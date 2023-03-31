مصرف لبنان يمدد قرار بيع كمية

2023/03/31 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

اعلن مصرف لبنان، اليوم الجمعة، تمديد قرار بيع كمية غير محددة من الدولارات إلى 30 أبريل/ نيسان.

وقال مصرف لبنان نشرته وكالة "رويترز" ، إنه "قرر تمديد السماح للبنوك بشراء كمية غير محددة من الدولارات عبر منصة صيرفة التابعة له حتى نهاية أبريل / نيسان".

يذكر أن مصرف لبنان اصدر تعميم بخصوص هذا الترتيب للمرة الأولى في نهاية عام 2021 ويتم تمديده بانتظام منذ ذلك الحين.

وقال رياض سلامة حاكم المصرف في وقت سابق إن "المصرف سيبيع كمية غير محددة من الدولارات بسعر 90 ألف ليرة للدولار لدعم العملة المنهارة".

المصدر: REUTERS

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