استهداف مواقع في سوريا.. إيران تؤكد مقتل مستشار بالحرس الثوري

2023/03/31 | 14:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله في بيان أن أحد مستشاريه العسكريين قُتل في هجوم إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق اليوم الجمعة.

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