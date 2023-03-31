المالكي: سنواجه اي محاولة لاعادة البعث بالسبل القانونية والسياسية

2023/03/31 | 15:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد أمين عام حزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، اليوم الجمعة، ان اي محاولة لاعادة البعث ستواجه بالسبل القانونية وذلك في الذكرى 43 لصدور قرار إعدام الدعاة.وقال المالكي، في بيان تلقاه […]

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