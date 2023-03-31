ملاصقة لروسيا حدوديا.. تعرف على قدرات فنلندا العسكرية مع قرب انضمامها للناتو

2023/03/31 | 15:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو“، ينس ستولتنبرغ، أن فنلندا ستنضم رسميًا إلى حلف شمال الأطلسي خلال “الأيام المقبلة” وذلك بعد أن وافقت تركيا على انضمام هذه الدولة التي تتشارك مع روسيا بأطول حدود بين دول الاتحاد الأوروبي تصل لأكثر من 800 ميل (نحو 1300 كيلومترا)، وإلى جانب أهميتها الجغرافية نستعرض لكم في هذا الفيديو الإضافة العسكرية التي ستقدمها للناتو بعد الانضمام.

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