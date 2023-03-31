الإطاحة بمتهمين بالإرهاب وضبط أسلحة واعتدة في ميسان

2023/03/31 | 15:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب وضبط كمية من الاسلحة والاعتدة في قضاء القلعة والمجر.

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