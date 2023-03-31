فض نزاع عشائري واعتقال 11 متهما في الديوانية

2023/03/31 | 15:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، فض نزاع عشائري واعتقال 11 متهماً وضبط عدد من الاسلحة الخفيفة المختلفة في محافظة الديوانية.

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