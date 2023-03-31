النجف.. اعتقال متهمين امتهنا سرقة الدرجات النارية و

2023/03/31 | 15:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، اليوم الجمعة، اعتقال متهمين امتهنا سرقة الدرجات النارية و"الموبايلات" تحت تهديد السلاح.

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