النجف.. اعتقال متهمين امتهنا سرقة الدرجات النارية و

2023/03/31 | 15:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، اليوم

الجمعة، اعتقال متهمين امتهنا سرقة

الدرجات النارية و"الموبايلات" تحت

تهديد السلاح.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "بعد رصد عدة حالات على

مواقع

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