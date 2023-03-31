المالكي: سنبقى متمسكين بكل القرارات التي تقضي باجتثاث البعث

2023/03/31 | 15:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الامين العام لحزب الدعوة

الاسلامية نوري المالكي، اليوم الجمعة،

تمسك الحزب بكل القرارات التي تقضي

باجتثاث البعث وفكره وتجريمه، فيما بين

ان أي محاولة لإعادة البعث هي جرم يعاقب

عليه القانون.

وقال ال

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