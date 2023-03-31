وزيرة الخزانة الأمريكية: إدارة ترامب “أهلكت” نظام الرقابة المالية

2023/03/31 | 15:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن قدرة الحكومة على الاستجابة للأسواق المالية المتعثرة ودعمها “تضاءلت” بسبب التخفيضات التي تم سنها خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتأتي تصريحاتها في أعقاب تدخلات الدولة لإنقاذ المودعين في المصارف المتعثرة التي تلبي احتياجات العملاء المتخصصين من رجال الأعمال الأثرياء في قطاعي العملات المشفرة ورأس المال الاستثماري.

وقالت يلين في اجتماع للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال: “عندما تولينا منصبينا أنا والرئيس في يناير 2021، ورثنا جهاز استقرار مالي في وزارة الخزانة كان قد دمر..



فمثلا عندما توليت منصبي كان فريق FSOC (مجلس مراقبة الاستقرار المالي) أقل من ثلث الحجم الذي كان عليه قبل خمس سنوات.



في عام 2016، تم تزويد فرق السياسة والتحليل والعمليات التابعة لـ FSOC بكامل طاقمها، بحلول عام 2021، تم القضاء على فريق التحليل”.

ولفتت إلى أنه “حتى في نظام جيد التنظيم، فإن ثقة الجمهور أمر أساسي.



عندما تكون هناك ثغرات في الثقة في النظام المصرفي، يجب على الحكومة التصرف على الفور.



وهذا يشمل القيام بتدخلات قوية، مثلما فعلنا”.

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