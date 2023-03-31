روسيا ترد على دعوة رئيس بلاروسيا بشأن إيقاف الحرب بأوكرانيا

2023/03/31 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أنه يعلم بدعوة من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو لوقف إطلاق النار فورا في أوكرانيا، مبينا انه سيناقش ذلك معه لكن ذلك لا يمكنه في الوقت الراهن تحقيق أهداف "العملية العسكرية الخاصة".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش دعوة لوكاشينكو للتفاوض بعد أيام".

ولكنه أشار إلى أن بعض الجوانب في خطة سلام طرحتها الصين لا يمكن تطبيقها لأن أوكرانيا تتبع الأوامر التي تصدر لها من الغرب بعدم التفاوض مع موسكو.

وفي وقت سابق اعتبر رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الدعم الغربي لأوكرانيا قد يقود إلى حرب نووية.

قال لوكاشنكو خلال خطاب إلى الأمة: "بسبب الولايات المتحدة والدول التابعة لها، اندلعت حرب شاملة" في أوكرانيا، محذرا من أن "حرائق نووية تترصد في الأفق".

أضاف: "يجب التوقف الآن، قبل أن يبدأ التصعيد، أجازف وأطالب بوقف للأعمال الحربية".

أوضح لوكاشنكو: "من الممكن، بل من الواجب تسوية كل المسائل الجغرافية ومسائل إعادة الإعمار والأمن وغيرها حول طاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة".

المصدر: وكالات

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