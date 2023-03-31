2023/03/31 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ترجمة

كشفت صحيفة "ذا كرايدل" الاميركية، اليوم الجمعة، ان اعلان حزب العمال الكر دستاني في تركيا "الهدنة" نقل المعركة الى العراق.

وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم) إن "اعلان حزب العمال الكردستاني في التاسع والعشرين من الشهر الحالي تمديد "الهدنة" من طرف واحد والتي أطلقها مع انقرة اثار اهتمام وسائل الاعلام الأجنبية"، مبينة أن "التمديد نقل المعركة من تركيا، الى داخل العراق".

واضاف الصحيفة أن "قرار حزب العمال الكردستاني الذي صدر في التاسع من فبراير الماضي، وأعلن خلاله (هدنة من طرف واحد) أوقفت خلالها كافة العمليات العسكرية التي يقوم بها الحزب داخل الأراضي التركية، قوبل باستمرار الاستهداف التركي للتنظيم المحظور من قبل انقرة، الامر الذي أدى الى نقل المعركة من تركيا، الى العراق".

وتابعت "الهدنة التي أطلقها التنظيم على لسان احد قادته كامل بيك في التاسع من فبراير تحت مبرر مراعاة معاناة الشعب التركي عقب وقوع الزلزال المدمر، تم تمديدها الان بعد اعلان مساعد مدير المجلس التنفيذي للحزب باسي هوزات، اطلاق التمديد من طرف واحد مراعاة للانتخابات التركية التي ستنطلق قريبا".

واوضحت ان "التمديد الجديد لمراعاة الانتخابات اقترن بتاكيد التنظيم على انه سيداف عن نفسه من خلال عمليات عسكرية يقوم بها داخل الأراضي العراقية ضد الأهداف التركية، بحسب الصحيفة.

واشارت الى انه "الامر الذي جعل من المعركة الان محصورة داخل الشمال العراقي، ومتوقفة كليا في تركيا".

ومن المقرر ان تقام الانتخابات التركية في الرابع عشر من مايو/ ايار القادم وستشهد دعم الأحزاب الكردية الرئيسة للحزب التركي المعارض بدلا من تقديم مرشح كردي لرئاسة البلاد، بحسب ما أوردت "ذا كرايدل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة أميركية: هدنة "البه كه كه" تنقل المعركة من تركيا إلى العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة أميركية: هدنة "البه كه كه" تنقل المعركة من تركيا إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).