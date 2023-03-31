الاتحاد الفرنسي يرفض إيقاف مبارياته لمنح اللاعبين المسلمين فرصة الإفطار

2023/03/31 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

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رفض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار، خلال المباريات المقامة في شهر رمضان المبارك.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والدرجات الدنيا في إنجلترا، أعلنت في وقت سابق السماح للحكام بإيقاف المباراة لمنح اللاعبين فرصة لتناول الإفطار خلال المباريات.

وأرسلت لجنة الحكام الفيدرالية التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، خطابا إلى الحكام، مؤكدة عدم السماح بإيقاف المباريات، من أجل السماح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم.

وجاء في خطاب لجنة الحكام التابعة للاتحاد الفرنسي الآتي، بحسب شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية: "تم لفت انتباه الاتحاد الفرنسي لفكرة إيقاف المباريات بعد الإفطار في رمضان، هذه الايقافات لا تحترم أحكام النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، الهيئات اللامركزية، كهيئات مكلفة بمهمة الخدمة العامة المفوضة من قبل الدولة، وتدافع عن القيم الأساسية للجمهورية الفرنسية ويجب أن تنفذ الوسائل لمنع أي تمييز أو اعتداء على كرامة أي شخص بسبب معتقداته السياسية والدينية".

وأضاف: "أي شخص ينتهك هذه الأحكام سيخضع لإجراءات تأديبية أو جنائية، حيث يحظر خلال مسابقات الاتحاد الفرنسي أي خطاب أو عرض ذي طبيعة سياسية أو إيديولوجية أو دينية أو نقابية".

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