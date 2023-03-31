قائمة برشلونة الرسمية المستدعاة لمباراة إلتشي في الليغا

2023/03/31 | 15:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني عن قائمة الفريق المستدعاة لمباراة إلتشي بمسابقة الدوري الإسباني.وسيحل فريق برشلونة مساء يوم السبت ضيفاً على إلتشي ضمن فعاليات الجولة 27 من عمر الليجا هذا الموسم.وعاد الأوروجواني رونالد أراوخو للتدريبات الجماعية بعد غيابه في الفترة الماضية، ويتواجد في قائمة الفريق لمباراة إلتشي.قائمة برشلونة المستدعاة […]

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