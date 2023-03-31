شرح دعاء اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك

2023/03/31 | 16:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

(اللهم اجعل لي فيه نصيباً من رحمتك

الواسعة، واهدني فيه لبراهينك الساطعة،

وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة).

تضمن الدعاء محطات مهمة سنتعرض إليها

على نحو الإيجاز:

1 - ال

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