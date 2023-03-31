كهرباء كردستان: فقدنا 330 ميغاواط بسبب توقف انتاج نفط الإقليم  

2023/03/31 | 16:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان، الجمعة، انخفاض معدل تجهيز الطاقة بمقدار 330 ميغاواط في محطتي "كرميان"، "وخورمله" بسبب توقف إنتاج النفط في الاقليم.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أميد أحمد، في بيان صحفي، إن "قرار محكمة باريس تسبب في توقف إنتاج النفط في عدة حقول كردستان وجراء ذلك انخفض إنتاج الكهرباء".

وأوضح أحمد، أنه "حاليا وفي محطة كهرباء "كرميان" التي تنتج الطاقة بغاز حقول "حسيرة" النفطي انخفض معدل الكهرباء فيها بما مقداره 80 ميغاواط، وفي محطة "خورمله" في اربيل انخفض الإنتاج بما معدله 250 ميغاواط".

وأضاف، أنه "بهذا فقد انخفض ما مجموعه 330 ميغاواط من منظومة شبكة الكهرباء الوطنية"، مشيرا إلى أن "وزارة الكهرباء تحاول تعويض النقص من خلال الاعتماد على الطاقة الكهرومائية من سدي دوكان ودربنديخان ومحطتي غاز السليمانية وأربيل".

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