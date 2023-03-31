كوكا كولا تقرر توزيع 675 الف وجبة طعام في العراق

2023/03/31 | 16:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة كوكا كولا، أنها ستقدم 675 الف وجبة طعام ومرطبات كوكاكولا الى العائلات المحتاجة في العراق.

وقال نائب رئيس كوكا كولا ومديرها العام في منطقة الشرق الأوسط، أندرو باكنغهام، "نؤمن في كوكا كولا بسحر التعاون ودعم المجتمعات التي نعمل فيها.



وعودة كرفان كوكا كولا تأتي لتعزيز النجاح الذي حققته هذه المبادرة في العام الماضي، وهدفنا اليوم هو الوصول إلى المزيد من الأشخاص ونشر المزيد من الفرح في جميع أنحاء المدينة، وإضافةً إلى شركائنا في التعبئة، إجيجيك العراق (شركة الواحة للمشروبات)، "سي سي آي" (CCI)، نحن ممتنّون أيضاً للشراكة التي جمعتنا مع مؤسسة "الغد المشرق" في برنامج تقديم الوجبات للمحتاجين".

من جهته، قال عثمان كازدال، المدير العام لشركة إجيجيك، "إحداث فارق عبر ردّ الجميل لمجتمعاتنا هو أحد أهدافنا الرئيسية، وأي وقت أفضل للقيام بذلك من شهر رمضان المبارك.، لذلك يسعدنا أن نجعل الشهر الفضيل مميزاً للكثيرين هذا العام، ليس فقط من خلال لحظات السعادة التي يأتي بها كرفان كوكا كولا، بل من خلال دعم العائلات المحتاجة أيضاً".

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