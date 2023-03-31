2023/03/31 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - محافظ بغداد يحدد تسعيرة المولدات لشهر نيسان (العادي 5000) (الليلي 7000) (الذهبي 10000) يتبع ..





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يحدد تسعيرة المولدات لشهر نيسان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يحدد تسعيرة المولدات لشهر نيسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).