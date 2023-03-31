2023/03/31 | 16:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: f4lrPGDosnA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتقادات شعبية لاستمرار الخروقات الامنية في المحافظة تقرير عبدالله الباش) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انتقادات شعبية لاستمرار الخروقات الامنية في المحافظة تقرير عبدالله الباش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).