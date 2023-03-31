ستورمي دانيالز.. من هي الممثلة الإباحية التي تسببت باتهام جنائي لترامب؟

2023/03/31 | 16:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاضت ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، التي صار اسمها مرتبطا، بدونالد ترامب، وفكرت في وقت ما بالعمل في السياسة، معركة قانونية وإعلامية ضد الرئيس الجمهوري السابق، أدت إلى اتهامه الأخير، وكشفت روح الدعابة التي تتمتع بها.

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