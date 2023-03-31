الذكاء الاصطناعي يتخيل الحياة في ظل الحضارة الأكدية وسط العراق (صور)

2023/03/31 | 16:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمركزت الإمبراطورية الأكدية في منتصف بلاد الرافدين حيث كانت تسمى أكاد ابان الإمبراطورية الأكدية، وفي تجربة لـ”ناس” على الروبوت تخيل الذكاء الاصطناعي شكل الحياة في ظل تلك الحضارة التاريخية.

واستمرت الإمبراطورية الأكادية حوالي 150 عاما، وعاصمتها أكاد في وسط العراق الحالي، (منطقة اليوسفية).

و تعتبر الامبراطورية الأكدية أول إمبراطورية أنشئت في تاريخ العالم القديم ومؤسـسها سرگون الأكدي.

وعلى الرغم من الأبحاث واسعة النطاق، الا أنه لم يعثر على الموقع بشكل دقيق.

وازدهرت الحضارة الأكادية خلال الفترة 22-24 ق.م.



واشهر ملوكها سرگون الأكدي.

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