محافظة بغداد تحدد تسعيرة الأمبير لشهر نيسان للمولدات الأهلية والحكومية

2023/03/31 | 16:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حددت محافظة بغداد ، الجمعة، تسعيرة الأمبير لشهر نيسان للمولدات الأهلية والحكومية .

وقالت المحافظة في بيان “نظراً لتحسن تجهيز الطاقة الكهربائية، تقرر أن تكون تسعيرة الأمبير لشهر نيسان (الرابع)، للمولدات الأهلية والحكومية وفق مايلي:– التشغيل (العادي) من الساعة (١٢) ظهراً وحتى الساعة (١) ليلاً بـ (٥،٠٠٠ ) ديناراً، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.

– التشغيل الليلي من الساعة (١٢) ظهراً وحتى الساعة السادسة صباحاً بـ (٧،٠٠٠ ) ديناراً، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.

– التشغيل الذهبي لمدة (٢٤) ساعة، بـ (١٠،٠٠٠) ديناراً، بالتناوب مع الكهرباء الوطنية.واضاف البيان ان ” لمسؤول الوحدة الأدارية، صلاحية تحديد سعر الأمبير (تقليل التسعيرة)، بما يتلائم مع تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة، بشرط أن لا يتعدى السعر الذي تم تحديده”.

واكد “ضرورة الإلتزام بجميع التعليمات والتوصيات الصادرة من محافظة بغداد، بخصوص المتابعة والاشراف وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”، مشيرا الى العمل على تفعيل ما ورد في التوصيات والتعليمات والتوجيهات السابقة وبشكل مباشر من قبل رئيس الوحدة الإدارية و تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية والوقوف ضد كل من يحاول استغلال حاجة المواطن.”.

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