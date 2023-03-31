2023/03/31 | 16:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني مسؤول، اليوم الجمعة، بمقتل امرأة على يد زوجها بعد الإنهيال عليها بالضرب المبرّح في احدى مناطق العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/إن” قوات الشرطة تلقت بلاغاً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع شخص بحادث سير ورجلاً يجهز على زوجته ضرباً في بغداد المركز الخبري الوطني.

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