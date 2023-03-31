2023/03/31 | 16:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أطلقت دائرة صحة محافظة الأنبار غربي البلاد، اليوم الجمعة، نداءاً تحذيرياً إلى السكان جراء العاصفة الترابية التي اجتاحتها، داعية إياهم إلى عدم الخروج من المنزل إلا للحالات الضرورية، واخذ الحيطة و […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب العاصفة الترابية..مستشفيات الأنبار تدخل في حالة إنذار قصوى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب العاصفة الترابية..مستشفيات الأنبار تدخل في حالة إنذار قصوى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب العاصفة الترابية..مستشفيات الأنبار تدخل في حالة إنذار قصوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).