الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد مستشاريه العسكريين في سوريا

2023/03/31 | 16:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل أحد مستشاريه العسكريين في سوريا نتيجة غارة قال إن إسرائيل شنتها على ريف دمشق، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

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