"فاجعة" تضرب المتقاعدين المقترضين.. الرشيد يستقطع راتب نيسان بالكامل

2023/03/31 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شكا عدد كبير من المتقاعدين المقترضين، اليوم الجمعة، من اقتطاع وسحب رواتبهم بالكامل من قبل مصرف الرشيد، بعد ان وصلت رسائل صرف الرواتب ليكتشفوا ان المصرف اقتطع دفعات التسديد لشهرين متتالين دفعة واحدة.

ويبلغ حجم الاستقطاع 245 الف شهريًا، الا ان المتقاعدين المقترضين الذين يحملون بطاقات النخيل على مصرف الرشيد، وصلت لهم رسائل باستقطاع 490 ألف دينار عراقي، أي استقطاع دفعات شهرين متتالين مرة واحدة، مايعني ان مجمل المتقاعدين الذين لاتتجاوز رواتبهم الـ500 ألف دينار لم يستلموا سوى 10 الآف دينار عراقي او اقل هذا الشهر.

ورصدت "بغداد اليوم" جملة من الشكاوى لعدد كبير من المتقاعدين المقترضين من مصرف الرشيد، ومازالوا يبثون شكاواهم في مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على توضيح من الجهات المعنية، ولم يصدر مصرف الرشيد او هيئة التقاعد أي توضيح حول هذا الامر او ما اذا كان خطأ فني ام مقصود، وما هو مصير الدفعات المستقطعة.

وتأتي دفعة الاستقطاعات الكبيرة التي تسببت بانتهاء رواتب بعض المتقاعدين بالكامل قبل ان يستلموها، وسط ارتفاع الاسعار ومازال العراقيون في شهر رمضان وقدوم العيد، في الوقت الذي يعتمد المتقاعدون بشكل كبير على رواتبهم الشهرية لتسديد التزاماتهم من الايجار ودفع اجور المولدات وتبضع المواد الغذائية.

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