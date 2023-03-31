2023/03/31 | 17:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: etDxtasJXOw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في البصرة : هنالك تصريحات رسمية تؤكد ارتفاعا مستمرا في اعداد المصابين بالسرطان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في البصرة : هنالك تصريحات رسمية تؤكد ارتفاعا مستمرا في اعداد المصابين بالسرطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).