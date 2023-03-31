صحة الانبار تدعو المواطنين لعدم الخروج من المنازل

2023/03/31 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت دائرة صحة الانبار، الجمعة،

المواطنين في المحافظة الى عدم الخروج

من المنزل الا للحالات الضرورية.

وذكرت دائرة صحة الانبار في بيان صحفي

انها "تطلق نداءً تحذيرياً وتدعو

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل

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