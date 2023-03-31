السوداني وإسرائيل.. تطبيع أم تحول العراق لقوة إقليمية؟

2023/03/31 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضية جديدة شغلت الرأي العام، وتمثلت

بمشاركة رئيس الحكومة العراقية بقمة "من

أجل الديمقراطية" التي ترعاها واشنطن،

وبمشاركة إسرائيل، لاسيما وأن العراق

هو الدولة العربية الوحيدة في القمة،

وفيما أكد خبير ق

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