بغداد تحدد تسعيرة الأمبير للمولدات الأهلية والحكومية خلال نيسان

2023/03/31 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت محافظة بغداد، اليوم الجمعة،

تسعير الأمبير للمولدات الأهلية

والحكومية خلال شهر نيسان المقبل.

وذكر بيان للمحافظة وتلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "نظراً لتحسن تجهيز الطاقة

الكهربائية، تقرر أن تكون تس

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