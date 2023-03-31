2023/03/31 | 18:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xPpLcvi9S6E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القارئ منتظر رعد من محافظة ميسان) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القارئ منتظر رعد من محافظة ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).