2023/03/31 | 18:00 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: -3s_45FXSEo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشمري: تدقيق البضائع إلكترونياً في الحدود خطوة بالاتجاه الصحيح) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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