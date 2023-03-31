المرور العامة تصدر 7 توصيات أثناء العواصف الترابية

2023/03/31 | 18:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدر دائرة المرور العامة ، اليوم الحمعة، 7 توصيات للقيادة اثناء العواصف الترابية.ونوهت المديرية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/الى عدة تقاط:- 1- أثناء القيادة خلال عاصفة ترابية تأكد من […]

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