بوتين يقر استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية لروسيا

2023/03/31 | 18:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تبنت روسيا، اليوم الجمعة، استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية تقدم الولايات المتحدة والغرب على أنهما مصدر “تهديدات وجودية” لموسكو في أجواء الخلافات المتصاعدة المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين […]

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