خطوة بخطوة.. ماذا بعد توجيه الاتهام لترامب؟

2023/03/31 | 18:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أول رئيس حالي أو سابق يواجه اتهامات جنائية، وذلك بعد أن صوتت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن بمدينة نيويورك اتهامات له بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.

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