بوتين يوقع العقيدة الجديدة لسياسة روسيا الخارجية: أمريكا التهديد الرئيسي

2023/03/31 | 18:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، على مرسوم بشأن نسخة جديدة من مفهوم السياسة الخارجية الروسية، والتي تصنف الولايات المتحدة على أنها التهديد الأمني الرئيسي على روسيا، وعلى "التنمية العادلة للبشرية".

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