7 توصيات من المرور للقيادة أثناء العواصف الترابية

2023/03/31 | 18:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة “تقدم” الاخبارية توصيات المرور لقيادة آمنة اثناء العاصفة الترابية:1- تأكد أثناء القيادة خلال العاصفة الترابية من غلق النوافذ وتشغيل تكييف المركبة.2- تأكد من أن المصابيح الأمامية للسيارة تعمل جيداً لزيادة وضوح الرؤية.3- يجب عليك التقليل من السرعة و لتنقل بين المسارات بهدوء.4- يجب عليك أن تكون بكامل تركيزك على الطريق أثناء القيادة.5- الالتزام بالسرعات المقررة في مثل هذه الأجواء السيئة .6- حافظ على مسافة الأمان حتى تستطيع تفادي أي اصطدامات محتملة.7_ الإبتعاد عن جميع المخالفات المرورية ومنها مخالفة السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، توقعت في وقت سابق، تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار اليوم الجمعة بعدد من مدن العراق.

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