ارفعوا الوصاية عن كاساس!

2023/03/31 | 18:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: رعد العراقي

ليس مُستغرباً أن يتفاجأ الشارع الكروي

بقُرب رحيل مدرّب منتخبنا الوطني

الإسباني خيسوس كاساس وكادره المساعد

بعد أن دخل ذات أجواء من سبقه من كوادر

تدريبيّة سارعت في حزم حقائبها هرباً م

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