دراما مشعان

2023/03/31 | 18:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

قبل أكثر من عشر سنوات من الآن، كان

العراقيون يشاهدون السيد مشعان

الجبوري، يجلس فى الاستديو الخاص

بقناته التلفزيزنية معلناً الحرب على

"الكفرة" الأمريكان، مطالباً جميع

العراقيين بأن يستم

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