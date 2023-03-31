اخطر انواع الديمقراطية

2023/03/31 | 18:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

لا أعتقد أنّ هناك من يصاب بالملل، وهو

يتابع أخبار نوابنا الأعزاء، المواطن

يشاهد كل يوم المساخر التي تحدث في دهشة

وألم وقلق، ويعتقد مثلما تحاول بعض

الفضائيات إيهامه، بأنّ هناك مؤامرة

عل

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