الطيران المدني: الرحلات في مطار بغداد مستمرة ومدى الرؤية مقبول

2023/03/31 | 18:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني، مساء الجمعة، إن الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي ما زالت مستمرة رغم العاصفة الترابية.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران، جهاد الديوان، في تصريح صحفي، إن :"الرحلات مستمرة في المطار مع توفر مدى رؤية مقبول حتى الآن".

وأوضح، إن "تعليق الرحلات في المطارات يشترط أن يكون مدى الرؤية لدى الطيار 500 متر تقريبا أو أقل وحالياً هو أكثر من ذلك".

وأشار الديوان الى، ان "الأجواء مفتوحة وفي حال زادت أثار الرحلات سيتم الإبلاغ بتوقف الرحلات".

وضربت بغداد وعدة محافظات مساء اليوم عاصفة ترابية قوية قادمة من محافظة الانبار وتوجهت الى العاصمة والمناطق الوسطى والجنوبية.

وعلى اثر ذلك وجه وزير الصحة، صالح الحسناوي، باستنفار المؤسسات الصحية كافة لاستقبال حالات الاختناق التي قد تحدث بسبب موجة الغبار.

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