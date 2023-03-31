وزير الصحة يوجّه باستنفار المؤسسات الصحية كافة لاستقبال حالات الاختناق

2023/03/31 | 18:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الصحة، صالح الحسناوي، باستنفار المؤسسات الصحية كافة لاستقبال حالات الاختناق التي قد تحدث بسبب موجة الغبار التي ضربت بغداد وعدة محافظات مساء اليوم.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، ان الحسناوي "وجّه باستنفار المؤسسات الصحية كافة لاستقبال حالات الاختناق التي قد تحدث بسبب موجة الغبار ويؤكد على جاهزية ردهات الطوارئ وسيارات وفرق الإسعاف وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات مع استمرار عمل المؤسسات الصحية لتقديم مختلف الخدمات الصحية".

وضربت بغداد وعدة محافظات مساء اليوم عاصفة ترابية قوية قادمة من محافظة الانبار وتوجهت الى العاصمة والمناطق الوسطى والجنوبية.

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