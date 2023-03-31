موعد انتهاء العاصفة الترابية في المحافظات العراقية

2023/03/31 | 18:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، مساء اليوم الجمعة، ان العاصفة الترابية، التي شهدتها عدد من المدن العراقية ستكون مؤقتة ولن تحجب الرؤية.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، إن "العاصفة الترابية التي شهدتها عدد من المدن العراقية جاءت بسبب نشاط الرياح، وهذه العاصفة مؤقتة وسوف تزول بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة مع بداية الليل".

وبين أن "العاصفة الترابية لن تعمل على حجب الرؤية، فهي خفيفة ومتوسطة الشدة ببعض الأماكن خارج المدن، وطقس الليل خلال الساعات المقبلة سيكون بأجواء شتوية صافية باردة".

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