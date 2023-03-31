الصحة تعلن حالة الاستنفار لمواجهة موجة الغبار

2023/03/31 | 18:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الصحة، صالح الحسناوي، الجمعة، باستنفار المؤسسات الصحية كافة لاستقبال حالات الاختناق التي قد تحدث بسبب موجة الغبار التي ضربت بغداد وعدة محافظات مساء اليوم.

وقالت الوزارة في بيان إن “وزير الصحة صالح الحسناوي، وجّه باستنفار المؤسسات الصحية كافة لاستقبال حالات الاختناق التي قد تحدث بسبب موجة الغبار”.

وأضافت إن “الحسناوي أكد على جاهزية ردهات الطوارئ وسيارات وفرق الإسعاف وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات مع استمرار عمل المؤسسات الصحية لتقديم مختلف الخدمات الصحية”.

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